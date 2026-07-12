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وزیر امور خارجه پاکستان در گفت و گوی تلفنی با همتای ایرانی بر ضرورت پایبندی به روند تنش زدایی و خویشتنداری تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف در این تماس تلفنی پیرامون روند تحولات منطقه و راههای جلوگیری از تشدید تنش ها تبادل نظر کردند.
اسحاق دار با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد که در ژوئن ۲۰۲۶ میان طرفهای ذیربط به امضا رسید، بر ضرورت پایبندی به روند تنش زدایی و خویشتنداری تاکید کرد و گفت: همه طرفها باید از اقداماتی که موجب افزایش تنش میشود، پرهیز کنند.
وزیر امور خارجه پاکستان افزود: که گفت و گو و دیپلماسی، تنها مسیر قابل اتکا برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.
در ادامه این رایزنی «اسحاق دار» آمادگی پاکستان را برای ادامه نقشآفرینی در حمایت از تلاشهای دیپلماتیک و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقهای اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، وزرای امور خارجه ایران و پاکستان در پایان این گفت و گو توافق کردند که در خصوص تحولات منطقه و موضوعات مورد علاقه مشترک، ارتباط و رایزنیهای نزدیک خود را ادامه دهند.