به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با اشاره به اینکه امنیت غذایی و معیشت مردم به کیفیت و تأمین نان گره خورده است، بر تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و تسریع در دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان تأکید کرد.

وی افزود: هرگونه اختلال در زنجیره گندم، آرد و نان به‌طور مستقیم بر معیشت و رضایتمندی مردم اثر می‌گذارد، از این‌رو تصمیمات این کارگروه باید کاملاً کارشناسی، اثرگذار و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت نان حق مردم است، افزود: مردم باید نان سالم، بهداشتی، باکیفیت و با وزن و قیمت مصوب دریافت کنند و نظارت بر نانوایی‌ها باید به‌صورت هوشمند، مستمر و مؤثر انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ساماندهی سهمیه‌های آرد روستایی و عشایری تأکید کرد.