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استاندار چهارمحال و بختیاری دوگانهسوز شدن نانواییها را از الزامات پدافند غیرعامل دانست.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با اشاره به اینکه امنیت غذایی و معیشت مردم به کیفیت و تأمین نان گره خورده است، بر تشدید نظارت بر نانواییها و تسریع در دوگانهسوز شدن نانواییهای استان تأکید کرد.
وی افزود: هرگونه اختلال در زنجیره گندم، آرد و نان بهطور مستقیم بر معیشت و رضایتمندی مردم اثر میگذارد، از اینرو تصمیمات این کارگروه باید کاملاً کارشناسی، اثرگذار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت نان حق مردم است، افزود: مردم باید نان سالم، بهداشتی، باکیفیت و با وزن و قیمت مصوب دریافت کنند و نظارت بر نانواییها باید بهصورت هوشمند، مستمر و مؤثر انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ساماندهی سهمیههای آرد روستایی و عشایری تأکید کرد.