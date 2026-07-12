به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال گذشته بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با همکاری اداره‌های کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان رفع تصرف شد و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، در مقایسه با سال ۱۴۰۳ میزان تصرفات اراضی ملی با کاهش ۶۵ درصدی از ۲۶۳ هکتار به ۹۳ هکتار رسید.

وی اضافه کرد: در پنج سال گذشته نیز علی‌رغم اینکه تعداد مکان‌های اعمال قانون شده رشد ۳۰ درصدی داشته و از ۹۵۱ نقطه در پنج سال اول به ۱،۲۴۱ نقطه در پنج سال دوم افزایش یافت، اما میزان رفع تصرفات با کاهش ۲۳درصدی از ۲،۴۰۶ هکتار به ۱،۸۳۵ هکتار رسید.