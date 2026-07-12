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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد ۱۴۰ درصدی منابع مالی مشاغل خانگی خبرداد و گفت: تدوین شاخصهای رتبهبندی محصولات مشاغل خانگی نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جایگاه مشاغل خانگی در سیاستهای اشتغال کشور گفت: مشاغل خانگی حتی پیش از شرایط خاص اخیر نیز یکی از اولویتهای جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. قانون مشاغل خانگی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش ایجاد کرده است، اما این حوزه تاکنون متناسب با نقش خود در اقتصاد خرد مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اکنون بیش از ۶۰۰ رشته کسبوکار در حوزه مشاغل خانگی تعریف شده است. متقاضیان از طریق سامانه برخط درخواست خود را ثبت میکنند و در رشتههای ثبتمحور، مجوزها به صورت آنی صادر میشود. رشتههایی که نیازمند تأیید دستگاههای تخصصی هستند نیز معمولاً در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف میشوند.
حسینی با اشاره به ساماندهی اطلاعات این حوزه گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۲ میلیون و ۴۵۶ هزار مجوز مشاغل خانگی تجمیع شده که بیش از یک میلیون و ۸۱۰ هزار مورد آن به صورت نهایی تأیید شده و اطلاعات سایر مجوزهای قدیمی نیز در حال صحتسنجی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توسعه بازار مهمترین مطالبه فعالان مشاغل خانگی است. از این رو برای ارتقای کیفیت محصولات، برنامههایی همچون استانداردسازی، برندینگ، ارتقای کیفیت، تولید محتوا و تبلیغات در حال اجراست.
حسینی گفت: با همکاری سازمان ملی استاندارد، اتحادیههای تخصصی و دستگاههایی مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نظام رتبهبندی و درجهبندی محصولات مشاغل خانگی در حال تدوین است تا محصولات بر اساس کیفیت دستهبندی شده و مسیر ورود آنها به بازارهای تخصصی و صادراتی تسهیل شود. این رتبهبندی موجب محرومیت هیچ تولیدکنندهای از حمایتها نخواهد شد، بلکه صرفاً مبنایی برای بهرهمندی از مشوقها، تسهیلات ویژه و برنامههای توسعه صادرات خواهد بود.
توسعه بازارهای فروش؛ از نمایشگاه تا سکوهای آنلاین
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مهمترین برنامههای وزارت تعاون را توسعه بازار فروش محصولات مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: این برنامه از دو مسیر ایجاد بازارهای فیزیکی و توسعه فروش آنلاین دنبال میشود. نمایشگاههای یکروزه مشاغل خانگی باهنوان «هزار بازار، هزار میدان» به صورت مستمر هر دو هفته یکبار در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۱۸ نقطه برای برگزاری این نمایشگاهها فعال شده و بهزودی زمان و محل دقیق برگزاری آنها در سراسر کشور اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از نهایی شدن توافق با سکوهای فروش آنلاین خبر داد و گفت: در قالب این طرح، صاحبان مشاغل خانگی تنها یکبار تصاویر و اطلاعات محصولات خود را در یک سامانه بارگذاری میکنند و با کمک ابزارهای هوش مصنوعی، محتوای معرفی محصول تولید شده و بهصورت همزمان در همه سکوهای فروش منتشر خواهد شد. این اقدام هزینه و زمان تولید محتوا را کاهش داده و حضور تولیدکنندگان خرد در بازارهای آنلاین را تسهیل میکند.
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مالی مشاغل خانگی
حسینی با اشاره به افزایش اعتبارات این حوزه گفت: منابع تسهیلات مشاغل خانگی از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی طی دو سال گذشته بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: سقف تسهیلات فردی مشاغل خانگی تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای برخی رشتهها تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و مشاغل پشتیبان نیز میتوانند تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. همچنین پیشنهاد افزایش این سقف به بانک مرکزی ارائه شده است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به چالش ضمانت و وثایق بانکی گفت: یکی از مهمترین مشکلات متقاضیان، بهویژه دریافتکنندگان تسهیلات کلان، تأمین ضمانتهای لازم است که برای رفع آن، راهکارهای جدیدی در حال طراحی است.
وی افزود: همچنین با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سازوکاری برای تسهیل ضمانت تسهیلات خانوارهای دهکهای یک تا پنج در دست پیگیری است.
حسینی در پایان گفت: هدف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتقای جایگاه مشاغل خانگی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد خرد و اشتغال کشور است و در دو سال گذشته بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف شده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.