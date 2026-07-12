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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از ۹۵ درصد کیسههای پلاستیکی مصرفی در ایران تنها یکبار استفاده میشوند و با وجود عمر کوتاهِ مصرف، سالها در طبیعت باقی میماند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری در نشست خبری پویش «نه به پلاستیک» تأکید کرد که اجرای پویش «نه به پلاستیک» برای مقابله با ورود میکروپلاستیکها به زنجیره غذایی انسان، یک ضرورت ملی است.
وی با اشاره به چالشهای مدیریت پسماند، افزود: با گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون مدیریت پسماند، بخشهای مهمی از آن همچنان به طور کامل اجرا نشده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دولت چهاردهم، فعالیت کارگروه ملی مدیریت پسماند با اولویت مناطق بحرانی و مدیریت پسماندهای خانگی از سر گرفته شده است.
شینا انصاری با اشاره به خطرات جهانی میکروپلاستیکها افزود: همانگونه که تغییر اقلیم یک بحران جهانی است، آلودگی میکروپلاستیکی نیز مسئلهای فراگیر است که به زنجیره غذایی انسان نیز نفوذ کرده است.
وی گفت : بسیاری از کشورهای جهان با وضع قوانین و دریافت مالیات، مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف را محدود کردهاند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۱ برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی نازک، افزود: علیرغم تصویب این مصوبه، اجرای کامل آن محقق نشده است.
انصاری گفت: هدف از پویش «نه به پلاستیک»، کاهش مصرف محصولات آسیبزا و تبدیل شدن به یک برنامه منسجم و قابل رصد با مشارکت تمامی بخشها، از جمله صنایع و فعالان محیط زیست است.