رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از ۹۵ درصد کیسه‌های پلاستیکی مصرفی در ایران تنها یک‌بار استفاده می‌شوند و با وجود عمر کوتاهِ مصرف، سال‌ها در طبیعت باقی می‌ماند.

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به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری در نشست خبری پویش «نه به پلاستیک» ­­تأکید کرد که اجرای پویش «نه به پلاستیک» برای مقابله با ورود میکروپلاستیک‌ها به زنجیره غذایی انسان، یک ضرورت ملی است.

­وی با اشاره به چالش‌های مدیریت پسماند،­ افزود:­ با گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون مدیریت پسماند، بخش‌های مهمی از آن همچنان به طور کامل اجرا نشده است.

­رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دولت چهاردهم، فعالیت کارگروه ملی مدیریت پسماند با اولویت مناطق بحرانی و مدیریت پسماندهای خانگی از سر گرفته شده است.

­شینا انصاری با اشاره به خطرات جهانی میکروپلاستیک‌ها­ افزود:­ همان‌گونه که تغییر اقلیم یک بحران جهانی است، آلودگی میکروپلاستیکی نیز مسئله‌ای فراگیر است که به زنجیره غذایی انسان نیز نفوذ کرده است.

­وی­ گفت : بسیاری از کشورهای جهان با وضع قوانین و دریافت مالیات، مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را محدود کرده‌اند.

­رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ­­با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۱ برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی نازک، افزود:­ علی‌رغم تصویب این مصوبه، اجرای کامل آن محقق نشده است.

­انصاری گفت:­ هدف از پویش «نه به پلاستیک»، کاهش مصرف محصولات آسیب‌زا و تبدیل شدن به یک برنامه منسجم و قابل رصد با مشارکت تمامی بخش‌ها، از جمله صنایع و فعالان محیط زیست است.