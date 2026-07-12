استاندار مازندران گفت: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک با شفاف‌سازی مالکیت‌ها نقش مهمی در مقابله با زمین‌خواری و کاهش پرونده‌های قضایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با تأکید بر نقش مهم اداره‌کل ثبت اسناد و املاک در صیانت از اراضی و مقابله با زمین‌خواری، گفت: این مجموعه با شفاف‌سازی مالکیت‌ها می‌تواند از انباشت پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

مهدی یونسی رستمی در دیدار با کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: با توجه به ارزش بالای زمین در مازندران، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک رسالت سنگینی در جلوگیری از فعالیت زمین‌خواران و سودجویان بر عهده دارد.

وی افزود: به دلیل برخی خلأ‌های قانونی، رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است، اما روند بررسی این پرونده‌ها با سرعت در حال انجام است.

استاندار مازندران همچنین با انتقاد از برخی اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه، این اقدامات را از موانع توسعه استان دانست و گفت: این موضوع در برخی موارد موجب افزایش و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط شده است.

یونسی رستمی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از ساخت و واگذاری ۱۵ هزار واحد مسکونی دیگر در استان طی سال جاری خبر داد و از همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد مالکیت واحد‌های این طرح در مناطق گهرباران و نکا قدردانی کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این نشست گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۸۰ هزار سند مالکیت حدنگار در استان صادر شد و مازندران از این نظر رتبه چهارم کشور را به دست آورد.

رضا نوروزی ترکمان افزود: در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۹۰ هزار و ۷۸۰ فقره سند مالکیت صادر شده و استان همچنان در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را گامی مؤثر در ساماندهی مالکیت‌ها و مقابله با فساد دانست و اظهار کرد: اسناد سبزرنگ، اسناد مشمول این قانون هستند و تمامی نقل و انتقالات آنها باید از طریق سامانه‌های رسمی ثبت انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تأکید کرد: توسعه استفاده از اسناد سبزرنگ موجب کاهش اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌های دستی، که منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی هستند، خواهد شد و امنیت معاملات را افزایش می‌دهد.