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سه واحد صنفی به دلیل نگهداری کالا در انبارهای ثبت نشده، به تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی وحمایت ازمصرف کنندگان سازمان صمت استان گفت: در راستای بررسی و صحت سنجی انبارها تعداد۳ واحد اقتصادی که اقدام به نگهداری کالاهای مشمول و غیر مشمول درانبارهای ثبت نشده در سامانه جامع انبارها کردهاند شناسایی شدند.
تهوری افزود: پرونده این سه واحد صنفی به ارزش به ارزش یکصد و ده میلیارد ریال برای سیر مراحل رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی گفت: تمامی فعالان اقتصادی شامل صنفی وغیرصنفی، تجار و بازرگانان که اقدام به خرید ونگهداری کالا میکنند، باید موجودی خود را در انبار رسمی که در سامانه جامع انبارها ثبت است نگهداری کنند.
معاون بازرسی وحمایت ازمصرف کنندگان سازمان صمت استان با بیان اینکه درشرایط فعلی بازار نظارتها تشدید و با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد شد، افزود: باید ورود و خروج کالا درسامانه جامع تجارت ثبت شود.