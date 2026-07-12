مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز برنامه نصب تابلوهای معرفی ۱۲ اثر طبیعی ثبت ملی استان باهدف حفاظت، معرفی و ارتقای جایگاه این میراث خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر کرم‌زاده گفت: معرفی دقیق و علمی میراث طبیعی یکی از الزامات حفاظت پایدار از این سرمایه‌های ارزشمند است و به همین منظور نصب تابلوهای معرفی آثار شاخص طبیعی استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اعتبار ابلاغ‌ شده برای معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، برای ۱۲ مورد از شاخص‌ترین آثار طبیعی استان اصفهان تابلوهای معرفی تهیه‌ شده است تا ضمن اطلاع‌رسانی درباره ارزش‌های طبیعی و تاریخی این آثار، زمینه افزایش شناخت عمومی و تقویت اقدامات حفاظتی فراهم شود.

کرم‌زاده افزود: میراث طبیعی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت سرزمینی ایران است و حفاظت از آن تنها با ثبت قانونی آثار محقق نمی‌شود، بلکه معرفی صحیح، ایجاد حساسیت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین عوامل استمرار حفاظت از این سرمایه‌ها به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: آثار طبیعی ثبت‌شده استان اصفهان از تنوع قابل‌توجهی برخوردار هستند و شامل آبشارها، چشمه‌ها، درختان کهن‌سال، پهنه‌های طبیعی و محوطه‌های زمین‌شناختی ارزشمند می‌شوند که هر یک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد زیست‌محیطی، تاریخی و گردشگری هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در این مرحله تابلوهای معرفی برای آبشار نیاسر، آبشار سمیرم، آبشار بی‌بی سیدان، درخت چنار کهن‌سال میدو، درخت چنار کهن‌سال چهارطاقی نیاسر، درخت چنار کهن‌سال کوچه رهن، دریاچه نمک، محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهنه، چشمه آب سرخ فریزهند، درخت چنار بازار نطنز، درخت چنار مسجد جامع نطنز و درخت چنار روستای چنار کاشان تهیه‌ شده است.

کرم‌زاده ادامه داد: ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث طبیعی کشور، نخستین گام برای صیانت از این میراث است و پس‌ازآن، معرفی عمومی و ایجاد زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ناشناخته ماندن این آثار داشته باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده میراث طبیعی استان اصفهان افزود: اصفهان علاوه بر برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر، دارای مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های طبیعی است که برخی از آن‌ها قدمتی چند صدساله و حتی چند هزارساله دارند و می‌توانند در توسعه گردشگری طبیعی و افزایش ماندگاری سفر گردشگران نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: اجرای برنامه‌های معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، علاوه برافزایش آگاهی گردشگران، زمینه توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و جوامع پیرامونی به‌ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند را فراهم خواهد کرد.

کرم‌زاده تأکید کرد: استمرار این برنامه و معرفی سایر آثار طبیعی ثبت‌شده استان نیز در دستور کار قرار دارد تا مجموعه میراث طبیعی اصفهان با رویکردی علمی و نظام‌مند به جامعه معرفی شود.