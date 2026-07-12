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سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: میزان سرقتها در این شهرستان در سال جاری ۱۱ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه کشفیات سلاح و مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول اظهار کرد: بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی، میزان سرقت در سهماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشفیات مرتبط با سرقت افزایش داشته است که نشاندهنده تلاش مؤثر نیروهای انتظامی با حمایت دستگاه قضایی، دادستان و اعضای شورای تأمین شهرستان است.
وی ادامه داد: اجرای طرح پاکسازی و ایجاد آرامش در مناطق آلوده، ۲۰۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری و حدود یک تن مواد مخدر طی شش ماه گذشته کشف و ضبط شده که امروز بخشی از این کشفیات به نمایش درآمده است.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با قدردانی از تلاشهای فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول و کارکنان این مجموعه افزود: مأموران انتظامی با وجود شرایط خاص شهرستان و مأموریتهای متعدد، بهویژه در ایام پس از جنگ، به صورت شبانهروزی برای تأمین امنیت مردم و حفظ نظم عمومی تلاش میکنند.
مرداس با بیان اینکه دزفول به دلیل جایگاه ویژه، شرایط گردشگری و حضور مستمر مسافران و تورهای گردشگری، نیازمند و خدمات گسترده انتظامی است، تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان با وجود محدودیت امکانات، خدمات گسترده و ارزشمندی به شهروندان و مسافران ارائه میدهد که شایسته قدردانی است.
وی در پایان از دادستان شهرستان دزفول بابت پشتیبانی قضایی و مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان و همه دستاندرکاران تأمین امنیت تقدیر کرد و برای آنان در خدمترسانی به مردم آرزوی توفیق داشت.