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برداشت محصول راهبردی گندم در شهرستان فسا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید شیروانی دوست مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: گندمکاران فسا امسال در سطحی معادل ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار ۴۳ هزار تن گندم برداشت کردند.
وی افزود: برای رفاه حال کشاورزان شهرستان فسا، خرید تضمینی گندم در سه مرکز تعاونی روستایی امیرکبیر، تعاونی روستایی دوگان، تعاونی روستایی ششده و یک مرکز خرید کارخانه آرد فسا انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: برداشت گندم در شهرستان فسا از اویل خردادماه آغاز شده بود و تا نیمه تیرماه ادامه داشت.