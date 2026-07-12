به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید شیروانی دوست مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: گندم‌کاران فسا امسال در سطحی معادل ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار ۴۳ هزار تن گندم برداشت کردند.

وی افزود: برای رفاه حال کشاورزان شهرستان فسا، خرید تضمینی گندم در سه مرکز تعاونی روستایی امیرکبیر، تعاونی روستایی دوگان، تعاونی روستایی ششده و یک مرکز خرید کارخانه آرد فسا انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: برداشت گندم در شهرستان فسا از اویل خردادماه آغاز شده بود و تا نیمه تیرماه ادامه داشت.