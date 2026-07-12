صادرات ۲۴ تن کره حیوانی در البرز
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز از صادرات ۲۴ تن کره حیوانی از یک واحد تولیدی معتبر در شهرستان نظرآباد در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، محسن ابوترابی با اشاره به اهمیت نظارتهای بهداشتی اظهار داشت: «یکی از واحدهای تولیدی فعال در شهرستان نظرآباد که موفق به اخذ کد IR (کد پروانه بهرهبرداری بهداشتی برای صادرات) شده است، در سه ماهه اول امسال موفق به صادرات ۲۴ تن کره حیوانی با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای بهداشتی دامپزشکی شده است.»
وی با تأکید بر نقش کلیدی کدهای IR در تضمین کیفیت محصولات صادراتی افزود: «محصولات تولیدی در واحدهای دارای کد IR، تحت نظارتهای دقیق و مستمر کارشناسان رسمی دامپزشکی تولید میشوند.
تمام مراحل تولید، از تأمین مواد اولیه تا بستهبندی نهایی، منطبق با پروتکلهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و الزامات بهداشتی کشورهای مقصد ارزیابی میشود.»
ابوترابی تصریح کرد: «صادرات این محموله ۲۴ تنی، حاصل پایشهای دقیق دورهای و نمونهبرداریهای آزمایشگاهی از سوی کارشناسان دامپزشکی شهرستان نظرآباد بوده است تا از سلامت و کیفیت محصول اطمینان کامل حاصل شود. استمرار این روند صادراتی، نشاندهنده توانمندی واحدهای تولیدی استان البرز در رقابت با برندهای داخلی و خارجی و اعتماد بازارهای خارجی به کیفیت تولیدات دامی ایران است.»