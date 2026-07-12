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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت سگهای بلاصاحب، از صدور دستور به شهرداریهای انار و امینشهر برای بررسی و ساماندهی این معضل و ارائه گزارش مستند اقدامات انجامشده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،میلاد محمدپور با بیان اینکه حضور سگهای بلاصاحب در سطح شهر موجب نارضایتی عمومی شده است، گفت: این موضوع علاوه بر ایجاد دغدغههای اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی را نیز تهدید میکند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده و گزارشهای واصله، وضعیت سگهای بلاصاحب در شهرستان انار قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری، مؤثر و هماهنگ دستگاههای مسئول است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با اشاره به صدور دستور برای بررسی و ساماندهی این موضوع به شهرداران انار و امینشهر، تصریح کرد: مقرر شده است شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول، در مهلت تعیینشده، گزارش مستند اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۵ را برای بررسی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال کنند.
محمدپور با تأکید بر لزوم انجام وظایف قانونی دستگاههای متولی اظهار داشت: تمامی نهادهای مسئول موظفاند در چارچوب قوانین و با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، اقدامات لازم را برای ساماندهی سگهای بلاصاحب، حفظ امنیت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی انجام داده و گزارش عملکرد خود را به دادستانی ارائه کنند.