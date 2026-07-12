این روزها، جالیزار‌های پارس آباد، میزبان برداشت محصولی پُررونق است؛ از هر هکتار، موجی از خیارِ بوته‌ای روانه بازار می‌شود. پیش بینی شده امسال، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول، سفره‌های ایرانی را تازه‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی احمدزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد گفت: برداشت خیار از مزارع این شهرستان از چند روز پیش آغاز شده است. این محصول از اواخر فروردین‌ماه کشت شده و هم‌اکنون در سطحی بیش از ۱۰۰ هکتار زیر کشت قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲،۵۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی همچنین گفت: هوای گرم و دمای بالای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در زمان برداشت، شرایط مناسبی برای جلوگیری از بیماری‌های گیاهی فراهم کرده است و این امر به کیفیت مطلوب محصول کمک شایانی نموده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد افزود: قیمت هر کیلوگرم خیار در مزرعه ۶۵ تومان است، درحالی‌که این محصول در بازار با قیمت ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان به فروش می‌رسد که نشان‌دهنده سودآوری مناسب برای کشاورزان و همچنین حاشیه سود برای بازار است.

احمدزاده در پایان تأکید کرد: محصول برداشت‌شده عمدتاً به دو صورت مصرف می‌شود؛ بخشی به‌صورت تازه‌خوری در سفره‌های ایرانی و بخشی دیگر که محصولات ریز و کوچک هستند، برای تولید خیارشور استفاده می‌شوند که این تنوع در مصرف، بازار مناسبی را برای کشاورزان منطقه فراهم کرده است.