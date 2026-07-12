درحالی‌که روستای بهده در شهرستان پارسیان به‌عنوان یکی از بکرترین مقاصد گردشگری جنوب ایران شناخته می‌شود، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز برنامه‌ای جامع برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم به‌منظور ثبت جهانی این روستای ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سلیم محمدی بابیان اینکه نخستین گام در این مسیر، ثبت رویداد آیینی «چارو- بهده مهرگان» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور بوده است، اظهار کرد: فرآیند ثبت جهانی، نیازمند فراهم‌سازی مجموعه‌ای از الزامات در حوزه‌های زیرساختی، حفاظت از میراث، مدیریت مقصد و مشارکت جامعه محلی است. در همین راستا، مطالعات جامع گردشگری روستای بهده به پایان رسیده و اکنون وارد مرحله اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شده‌ایم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی این روستا افزود: توسعه گردشگری در بهده صرفاً یک برنامه اجرایی نیست، بلکه راهبردی برای صیانت از هویت تاریخی، معرفی میراث‌فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد زیست‌محیطی جنوب کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه تاریخی «کلات بهده» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار معماری منطقه، گفت: مطالعات فنی و تهیه طرح مرمت این بنای ارزشمند با همکاری کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال انجام است تا ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی آن، زمینه بهره‌برداری گردشگری و بازدید گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

محمدی همچنین از شناسایی خانه‌های تاریخی دارای قابلیت احیا و تبدیل به اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد و اظهار کرد: امروز گردشگری پایدار بر پایه مشارکت جوامع محلی شکل می‌گیرد. از این‌رو، توسعه شبکه‌ای از اقامتگاه‌های بومی با حفظ معماری سنتی، علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران، زمینه ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی را نیز فراهم خواهد کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان توانمندسازی جامعه میزبان را یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری دانست و افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه ساکنان روستای بهده از مردادماه برگزار می‌شود تا فعالان محلی با استانداردهای میزبانی، مدیریت گردشگران، ارائه خدمات گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی آشنا شوند.

او با اشاره به برنامه‌های زیرساختی پیش‌بینی‌شده تصریح کرد: نصب تابلوهای راهنمای گردشگری مطابق با استانداردهای ملی در مسیرها و جاذبه‌های روستا، بهبود نظام اطلاع‌رسانی و هدایت گردشگران، و همچنین راه‌اندازی یک مرکز اقامتی و پذیرایی جدید، ازجمله اقداماتی است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

محمدی در پایان با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه گردشگری اظهار کرد: تقویم رویدادهای گردشگری بهده از مردادماه با برگزاری مجموعه‌ای از جشنواره‌های فرهنگی، صنایع‌دستی، آیین‌های بومی و معرفی محصولات محلی آغاز خواهد شد. رویکرد ما آن است که با تلفیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، بهده را از یک مقصد گردشگری محلی به برندی شناخته‌شده در عرصه ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم و زمینه ثبت جهانی این روستای ارزشمند را با فراهم‌سازی تمامی الزامات لازم مهیا کنیم.