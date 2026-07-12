مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، نسبت به افزایش خطر انتقال بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) هشدار داد و بر ضرورت رعایت دقیق نکات ایمنی برای پیشگیری از این بیماری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،گنجی گفت: با توجه به فصل فعالیت کنه‌ها، احتمال انتقال این بیماری مشترک بین انسان و دام افزایش یافته است.

وی از شهروندان خواست تا از هرگونه تماس مستقیم با دام و کنه‌ها خودداری کرده و از خرید گوشت‌های بدون مهر و برچسب نظارتی دامپزشکی پرهیز کنند.

گنجی همچنین بر ممنوعیت ذبح دام در مکان‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: گوشت خریداری شده باید حداقل ۱۲ ساعت در دمای یخچال (پیش‌سرد) نگهداری شود تا ویروس احتمالی غیرفعال شود.

وی افزود: شهروندان هنگام قطعه‌بندی و آماده‌سازی گوشت در منزل، حتماً از دستکش استفاده کنند.