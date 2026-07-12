به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با تبیین استراتژی پلیس در این مأموریت فراملی، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های جامع بر پایه تحلیل داده‌های آماری و پیش‌بینی تقاضای زائران انجام شده تا ضمن حفظ اقتدار انتظامی، بیشترین سطح از تسهیل‌گری در خدمات عرضه شود.

وی با اشاره به آمار صدور بیش از ۳۵۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون، افزود: با هدف بهینه‌سازی فرآیند‌های اداری، رویکرد پلیس از مراجعات حضوری به سمت سکو‌های دیجیتال تغییر یافته است. این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر بهره‌گیری از سامانه سخا و اپلیکیشن پلیس من، در کنار امکان مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ و ادارات گذرنامه در سراسر کشور خاطرنشان کرد: این گذار دیجیتال، ضمن افزایش سرعت تراکنش خدماتی و کاهش زمان انتظار متقاضیان، بار مراجعات به دفاتر پلیس+۱۰ را به نحو چشمگیری تعدیل کرده است.

منتظرالمهدی با تأکید بر ضرورت اعتبار سنجی اسناد سفر گفت: از زائران انتظار می‌رود پیش از آغاز سفر، اعتبار گذرنامه را کنترل کنند؛ چراکه بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی گذرگاه‌های مرزی، داشتن حداقل شش ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.

وی در پایان، ضمن توصیه به تسریع در فرایند تعویض گذرنامه‌های فاقد اعتبار، تصریح کرد: با پیش‌دستی در انجام امور اداری، مدیریت جریان ترافیک زائران در مبادی خروجی بهبود یافته و از بروز گلوگاه‌های احتمالی جلوگیری خواهد شد؛ تمامی زیرساخت‌های فراجا تا پایان عملیات بازگشت زائران با آمادگی صددرصدی فعال خواهد بود.