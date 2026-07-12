کاهش حجم ذخیره سدها در مناطف مرکزی کشور، ضرورت مشارکت مردم، صنعتگران و کشاورزان در مصرف آب و برق را برای عبور از تابستان دوچندان کرده است.

مشارکت مردم، صنعتگران و کشاورزان در مصرف آب و برق برای عبور از تابستان

مشارکت مردم، صنعتگران و کشاورزان در مصرف آب و برق برای عبور از تابستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در حالی که تابستان فرا رسیده مصرف آب و برق در کشور افزایش یافته است و مسئولان بر لزوم مدیریت مصرف و صرفه جویی از سوی مردم، صنایع و کشاورزان تاکید می‌کنند.

بخش عمده از آب استان مرکزی از دو سد الغدیر ساوه و کمال صالح شازند تامین می‌شود که به گفته مدیران شرکت آب منطقه‌ای در سال‌های اخیر به پایین‌تر میزان خود رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه استان می‌گوید: هم اکنون ظرفیت سد الغدیر ساوه ۲۴ میلیون متر مکعب از ۲۷۷ میلیون متر مکعب است که این میزان کمتر از ۱۹ درصد ظرفیت ذخیره سد است.

حسین اسدی افزود: حجم سد کمال صالح شازند نیز ۲۴ میلیون متر مکعب از ۹۵ میلیون متر مکعب است که این میزان تنها ۲۵ درصد ظرفیت مخزن است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان هم گفت: ۵۵ درصد مشترکان استان مرکزی پر مصرف هستند و ۴۵ درصد پایین‌تر از میانگین مصرف کشوری آب مصرف می‌کنند.

سعید سرآبادانی افزود: در چنین شرایطی رعایت الگوی مصرف و استفاده از کاهنده‌های شیر آب که ۳۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هم گفت: در روز‌های اخیر مصرف ۹۸۰ مگاوات برق در استان مرکزی به ثبت رسیده است.

محمد نیکویی افزود: رعایت شعار ۲۵ درجه همدلی، گذاشتن کولر گازی در دمای ۲۵ درجه و گذاشتن کولر آبی روی دور کند از جمله مواردی است که باید شهروندان رعایت کنند.