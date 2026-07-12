آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در یاسوج
با حضور اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی یاسوج گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، در این مراسم، امام جمعه سی سخت با تشریح ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: مردم داری، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی و مهین دوستی از مهمترین ویژگیهای بارز قائد امت بود.
حجت الاسلام واهبی زاده افزود: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بویژه در عراق نشان از شخصیت بی نظیر و عملکرد درخشان ایشان در جهان اسلام داشت.
در این مراسم معنوی مداحان در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی مدیحه سرایی کردند.