آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در یاسوج

با حضور اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی یاسوج گرامی داشته شد.