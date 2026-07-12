در ۲ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی از گمرکات سیستان و بلوچستان ترخیص و وارد کشور شده است.

به گزارش تحریریه بازارو تجارت خبرگزاری صدا و سیما،، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان گفت: در ۲ ماه اخیر روزانه شاهد ترخیص بیش از ۲۵۰ دستگاه کامیون از چابهار بوده‌ایم و فقط از این بندر روزانه بالغ بر ۲۵۰ هزار تن کالای اساسی ترخیص و وارد کشور شده است.

غلامرضا بلوطی میرزا، برنج را یکی از اقلام مهم ترخیص شده برشمرد و افزود:دراین مدت، حدود ۶۰ هزار تن برنج از گمرکات این استان ترخیص شده است.

وی افزایش ساعات کاری و ارائه تسهیلات در بخش ضمانت نامه‌ها به ترخیص کنندگان را از اقدامات صورت گرفته برای سهولت در ترخیص کالا‌های اساسی برشمرد.