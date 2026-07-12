به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمود محمودی در سومین مانور طرح "۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید" در استان تهران که به میزبانی منطقه برق کهریزک برگزار شد، با اشاره به افزایش چشمگیر دمای هوا در هفته جاری و رشد قابل توجه مصرف برق، گفت: نیاز مصرف برق امروز در استان تهران حدود ۴۰۰۰ مگاوات بود که با تلاش همکاران ما و اجرای برنامه‌های مدیریت بار، حداکثر بار مصرفی به بیش از ۳۳۰۰ مگاوات رسید.

️وی با قدردانی از تلاش اکیپ‌های بازرسی حاضر در طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در استان تهران، تصریح کرد: انشاالله در مانور امشب شاهد کاهش جلوه‌های بدمصرفی در مناطق ۲۲ گانه استان تهران خواهیم بود.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مصرف سرمایشی نامتعارف را یکی از مهم‌ترین دلایل بروز ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود:خاموش کردن کولر‌های اضافی، تنظیم کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه و قرار دادن کولر‌های آبی روی دور کند، از مهم‌ترین مواردی است که به کاهش بار سرمایشی کمک می‌کند.

️محمودی در خصوص تعدیل روشنایی معابر هم گفت: تعویض ۳۰۰ هزار چراغ پرمصرف معابر با چراغ‌های LED پربازده و کم‌مصرف در دستور کار شرکت قرار دارد.

️وی خاطرنشان کرد: طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید از جمله طرح‌هایی است که به کاهش پیک مصرف کمک می‌کند و باید با احترام کامل به شهروندان و توجه به امر فرهنگسازی، با قدرت ادامه یابد.

️وی افزود: اگر پس از ارائه اخطار، جلوه‌های بدمصرفی رفع نشود، برخورد با متخلفان و حتی قطع برق آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

️در ادامه، جلیل جعفری مدیر منطقه برق کهریزک از آماده‌سازی ۱۰ اکیپ جهت برگزاری سومین مانور ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در شهرستان کهریزک خبر داد و خاطرنشان کرد: این اکیپ‌ها برای مقابله با جلوه‌های بدمصرفی و مصارف نامتعارف به مناطق هدف اعزام می‌شوند.