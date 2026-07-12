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بنیاد رودکی با امضای «منشور دیپلماسی فرهنگی» به جمع امضاکنندگان مؤسس این منشور که از سوی بنیاد ارکستر جوانان جهان تدوین شده، پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام در ادامه همکاریهای بینالمللی و تعاملات فرهنگی میان بنیاد رودکی و بنیاد ارکستر جوانان جهان و با پیگیری و همراهی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا انجام شد.
در پی دعوت رسمی بنیاد ارکستر جوانان جهان که در نامهای به امضای دامیانو جیورانا، مدیر هنری این بنیاد، خطاب به مدیرعامل بنیاد رودکی ارسال شده بود، از این مجموعه برای پیوستن به عنوان یکی از امضاکنندگان مؤسس «منشور دیپلماسی فرهنگی» دعوت به عمل آمد. در این دعوت، بر نقش فرهنگ، هنر و آموزش در تقویت گفتگو، توسعه درک متقابل و گسترش همکاریهای پایدار میان ملتها تأکید شده بود.
«منشور دیپلماسی فرهنگی» با هدف توسعه همکاریهای بینالمللی از طریق فرهنگ، هنر و آموزش تدوین شده و بستری برای مشارکت دانشگاهها، مؤسسات فرهنگی، بنیادها و دیگر نهادهای فعال در عرصه همکاریهای فرهنگی بینالمللی فراهم میکند. در پی امضای این منشور از سوی بنیاد رودکی، بنیاد ارکستر جوانان جهان در نامهای به امضای آدولفو وانوچی، رئیس این بنیاد، از پیوستن بنیاد رودکی به جمع امضاکنندگان مؤسس قدردانی کرد.
در این نامه، با اشاره به دهمین سال همکاری میان بنیاد رودکی و بنیاد ارکستر جوانان جهان، بر روابط دوستانه، اعتماد متقابل و همکاریهای هنری شکلگرفته میان دو نهاد تأکید شده و پیوستن بنیاد رودکی به این منشور، فراتر از یک اعلام حمایت، نشانه استمرار همکاری مبتنی بر گفتگو، احترام متقابل و باور مشترک به نقش فرهنگ و آموزش در ایجاد پیوندهای پایدار میان ملتها توصیف شده است.
بر اساس این نامه، بنیاد رودکی به عنوان یکی از نخستین امضاکنندگان مؤسس، به جامعه اولیه بینالمللی این ابتکار پیوسته و در روند توسعه «پلتفرم دیپلماسی فرهنگی» و برنامههای بینالمللی بنیاد ارکستر جوانان جهان مشارکت خواهد داشت.