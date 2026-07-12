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معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه ثبت ادعا همه ادعاها را ثبت میکند، اما تعارضها را بهصورت هوشمند شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی اعلام میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح نحوه عملکرد سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از اتصال برخط این سامانه به پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مختلف، بهرهگیری از احراز هویت چندمرحلهای، پیشبینی لایههای متعدد امنیتی و طراحی زیرساختهای لازم برای پاسخگویی به میلیونها درخواست خبر داد.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ارتباط برخط سامانه ثبت ادعا با دستگاهها و بانکهای اطلاعاتی مختلف گفت: این سامانه برای ارائه خدمات دقیق و جلوگیری از بروز خطا به مجموعهای از سامانههای ملی متصل شده است و اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط دریافت میکند.
اتصال سامانه ثبت ادعا به ثبت احوال، ثنا، پست، شاهکار و بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت
طاهریان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بخشهای سامانه احراز هویت دقیق کاربران است، افزود: در این سامانه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی از طریق سازمان ثبت احوال و سامانه ثنا استعلام میشود و اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی نیز از پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت میشود.
وی گفت: برای احراز نشانی ملک نیز اطلاعات کدپستی از شرکت ملی پست استعلام میشود تا پس از وارد کردن کدپستی مشخصات و نشانی ملک به صورت خودکار در سامانه نمایش داده شود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت افزود: مالکیت شماره تلفن همراه متقاضی نیز از طریق سامانه شاهکار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کنترل میشود تا اطمینان حاصل شود شماره تلفن متعلق به شخص متقاضی است.
وی گفت: علاوه بر این در صورت نیاز اطلاعات مربوط به روابط سببی و نسبی افراد نیز از سازمان ثبت احوال استعلام میشود و چنانچه متقاضی دارای سوابق قضایی یا پرونده مرتبط باشد اطلاعات لازم از طریق سامانههای قوه قضاییه دریافت خواهد شد.
طاهریان افزود: همچنین اطلاعات ثبتی املاک سوابق ثبتی و سایر دادههای مورد نیاز نیز از بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت برخط در اختیار سامانه قرار میگیرد تا تمامی فرآیندها با دقت و صحت بیشتری انجام شود.
احراز هویت چندمرحلهای و لایههای متعدد امنیتی برای حفاظت از اطلاعات مردم
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت درباره امنیت سامانه ثبت ادعا نیز گفت: امنیت اطلاعات مردم یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که در طراحی سامانه مورد توجه قرار گرفته و برای این منظور چندین لایه حفاظتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: احراز هویت کاربران فقط به یک مرحله محدود نمیشود و از طریق ثبت احوال سامانه شاهکار و سایر سامانههای مرتبط انجام میشود تا هویت واقعی متقاضی به طور کامل احراز شود.
طاهریان گفت: همه سوابق مربوط به ورود کاربران، ثبت درخواستها و فرآیندهای انجامشده نیز در سامانه نگهداری میشود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به بررسی امکان رهگیری کامل اقدامات انجامشده وجود داشته باشد.
وی افزود: علاوه بر این در بخش زیرساختهای نرمافزاری نیز تدابیر امنیتی متعددی پیشبینی شده و سامانه موفق شده است آزمونها و تستهای امنیتی لازم را با موفقیت پشت سر بگذارد.
سامانه ثبت ادعا پاسخگوی میلیونها درخواست خواهد بود
طاهریان با اشاره به ظرفیت زیرساختی سامانه ثبت ادعا گفت: از ابتدای طراحی این سامانه پیشبینیهای لازم برای پاسخگویی به حجم زیاد مراجعات و ثبت درخواستها انجام شده است. سکوی کاتب به عنوان بستر اصلی ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به گونهای طراحی شده که قابلیت توسعه متناسب با افزایش تعداد کاربران را دارد.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت افزود: معماری سامانه به نحوی طراحی شده که حتی در صورت افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان نیز امکان ارائه خدمات بدون اختلال وجود داشته باشد. در مدت حدود پنج تا شش ماه اجرای آزمایشی سامانه نیز هیچگونه مشکل جدی در حوزه زیرساخت یا پاسخگویی به کاربران مشاهده نشده است.
طاهریان گفت: پیش از بهرهبرداری رسمی آزمونهای مختلفی برای سنجش میزان تابآوری سامانه انجام شده و با ایجاد بارهای آزمایشی، عملکرد زیرساختها مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج این آزمونها رضایتبخش بوده و نگرانی خاصی از بابت پاسخگویی سامانه به حجم زیاد درخواستها وجود ندارد.
ثبت ادعاهای متعدد امکانپذیر است، اما سامانه تعارضها را هوشمند شناسایی میکند
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت درباره احتمال ثبت چندین ادعا برای یک ملک افزود: مطابق قانون سازمان ثبت موظف است همه ادعاهای ثبتشده را دریافت کند و امکان رد اولیه ادعاها وجود ندارد چراکه در مرحله ثبت ادعا هنوز مشخص نیست حق با کدام یک از مدعیان است.
وی گفت: ممکن است برای یک ملک چندین نفر ادعای مالکیت ثبت کنند و سامانه نیز همه این ادعاها را دریافت خواهد کرد. با این حال سامانه به صورت هوشمند همه موارد تعارض و همپوشانی را شناسایی میکند و به محض ثبت چند ادعا نسبت به یک ملک این موضوع را به مرجع اقدام اعلام خواهد کرد تا بررسیهای کارشناسی و حقوقی لازم انجام شود.
وی افزود: سامانه به طور دقیق مشخص میکند که یک قطعه ملک دارای چند ادعا است و این اطلاعات در اختیار مرجع رسیدگی قرار میگیرد تا فرآیند بررسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.