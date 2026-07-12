مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کردستان از خرید تضمینی ۳۰ هزار تن گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۲۰ مرکز خرید در شهرستان‌های دارای برداشت فعال شده و روند خرید تضمینی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کردستان از خرید تضمینی ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و اظهار کرد: برداشت گندم از اوایل تیرماه سال جاری از شهرستان کامیاران آغاز شده و اکنون در شهرستان‌های بیجار، سقز، سنندج و تا حدودی قروه نیز در جریان است.

موسی آرتن افزود: برداشت و خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های دهگلان، دیواندره و مریوان هنوز آغاز نشده و با رسیدن محصول به مرحله برداشت، مراکز خرید در این شهرستان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۹۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان گفت: از این تعداد، ۶۵ مرکز متعلق به تعاون روستایی و مابقی مربوط به مراکز دولتی و کارخانه‌های آردسازی است که تاکنون ۲۰ مرکز در شهرستان‌های دارای برداشت، فعال شده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان با بیان اینکه تاکنون ۳۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است، تصریح کرد: میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و از مجموع گندم خریداری‌شده، ۲۰ هزار تن در سامانه سیفا ثبت شده است.

آرتن ادامه داد: بخشی از گندم خریداری‌شده که از کیفیت بالایی برخوردار است، برای تبدیل به آرد به کارخانه‌های آردسازی داخل استان ارسال شده است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: کاهش بارندگی در پاییز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و افزایش بارندگی و دیرتر گرم شدن هوا در بهار امسال موجب شد برداشت گندم در کردستان نسبت به سال‌های گذشته با تأخیر آغاز شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان یادآور شد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم رفته که ۴۱ هزار هکتار آن آبی و ۶۴۰ هزار هکتار نیز به کشت دیم اختصاص یافته است.