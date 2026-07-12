مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به ورود موج جدید گرما به کشور، از مشترکین خانگی، تجاری و اداری استان خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکین یاری کنند.

همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در موج گرما

همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در موج گرما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، مسعود خواجه‌وند با بیان اینکه از امروز همزمان با افزایش محسوس دمای هوا، مصرف برق نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: همراهی شهروندان در رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز محدودیت‌های ناخواسته دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از وسایل سرمایشی افزود: تنظیم دمای محیط روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ادامه داد: از همه شهروندان تقاضا داریم با مشارکت در مدیریت مصرف، به ویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای منازل، مراکز درمانی، واحد‌های تولیدی و سایر مشترکین همراهی کنند.

خواجه‌وند در پایان ضمن قدردانی از همکاری همیشگی مردم استان البرز، ابراز امیدواری کرد با مشارکت و مسئولیت‌پذیری مشترکین، بتوان روز‌های گرم پیش‌رو را با کمترین چالش و بدون اختلال در تأمین برق سپری کرد.