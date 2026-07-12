همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در موج گرما
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به ورود موج جدید گرما به کشور، از مشترکین خانگی، تجاری و اداری استان خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکین یاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، مسعود خواجهوند با بیان اینکه از امروز همزمان با افزایش محسوس دمای هوا، مصرف برق نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: همراهی شهروندان در رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز محدودیتهای ناخواسته دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از وسایل سرمایشی افزود: تنظیم دمای محیط روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ادامه داد: از همه شهروندان تقاضا داریم با مشارکت در مدیریت مصرف، به ویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای منازل، مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و سایر مشترکین همراهی کنند.
خواجهوند در پایان ضمن قدردانی از همکاری همیشگی مردم استان البرز، ابراز امیدواری کرد با مشارکت و مسئولیتپذیری مشترکین، بتوان روزهای گرم پیشرو را با کمترین چالش و بدون اختلال در تأمین برق سپری کرد.