سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه پیام نور با هدف توسعه آموزش، پژوهش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد محیط‌زیستی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه پیام نور با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری‌های مشترک خود را در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی با هدف ارتقای سواد محیط‌زیستی و استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور گسترش دادند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه محیط زیست، گفت: توسعه سواد و فرهنگ محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های این سازمان است و آموزش، نقشی تعیین‌کننده در تحقق این هدف دارد.

شینا انصاری افزود: امضای این تفاهم‌نامه، آغاز همکاری راهبردی با دانشگاه پیام نور در مسیر حفاظت از محیط زیست کشور است. این دانشگاه با ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود می‌تواند به عنوان بازوی علمی سازمان حفاظت محیط زیست، در شناخت دقیق‌تر چالش‌های محیط‌زیستی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای رفع آن‌ها نقش‌آفرینی کند.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها در تولید محتوای آموزشی به‌روز و متناسب با نیازهای جامعه و همچنین آموزش اقشار مختلف، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به حل بسیاری از مسائل محیط زیستی کشور کمک کند.

رئیس دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به استقرار کرسی یونسکوی آموزش محیط زیست در این دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور نخستین دانشگاه کشور است که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته محیط زیست را راه‌اندازی کرده و تاکنون هزاران دانش‌آموخته در این حوزه تربیت کرده است.

محمدهادی امین ناجی افزود: تلاش می‌کنیم پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان متناسب با نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست تعریف شود تا نتایج آن در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر گستردگی مسائل محیط زیستی در سراسر کشور اظهار داشت: شبکه گسترده مراکز دانشگاه پیام نور در استان‌ها و شهرستان‌ها می‌تواند در ارتقای سواد محیط‌زیستی، اجرای طرح‌های پژوهشی و شناسایی مسائل محیط زیست، یاری‌گر سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

امین ناجی همچنین بر ضرورت بررسی علمی آثار و پیامدهای جنگ‌های اخیر بر محیط زیست کشور تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم و دانشگاه پیام نور این همکاری را در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود دنبال می‌کند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با بیان اینکه مسائل محیط زیستی ماهیتی اجتماعی دارند، گفت: یکی از اهداف این تفاهم‌نامه، کاهش فاصله میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از نتایج تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل کشور است.

هادی کیادلیری افزود: با وجود تولید مقالات و پایان‌نامه‌های متعدد در حوزه محیط زیست، بخش اندکی از این ظرفیت علمی در فرآیندهای اجرایی به کار گرفته شده است. این تفاهم‌نامه زمینه استفاده از توان علمی دانشگاه پیام نور، به‌ویژه ظرفیت این دانشگاه در آموزش‌های مجازی و کرسی یونسکوی آموزش محیط زیست، را برای پاسخگویی به نیازهای اجرایی سازمان فراهم می‌کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه توسعه آموزش و پژوهش‌های محیط زیستی، ارتقای فرهنگ و سواد محیط‌زیستی، تولید و انتشار محتوای آموزشی، بهره‌گیری از دانش بومی، توسعه همکاری‌های علمی با کرسی‌های یونسکو و حمایت از اجرای سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری خواهند کرد.