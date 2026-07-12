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طرفین یک پرونده حقوقی به ارزش ۶۷۰ میلیون تومان در شاهرود در قالب پویش «به احترام رهبر شهیدم میبخشم» به صلح و سازش رضایت دادند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ حجتالاسلام پارسا منش رئیس دادگستری شاهرود گفت: با تلاش اعضای شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود، طرفین یک پرونده حقوقی با ارزش مالی ۶۷۰ میلیون تومان، اختلاف خود را از طریق گفتوگو و مصالحه خاتمه داده و از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی صرفنظر کردند و پرونده با صدور گزارش اصلاحی به صلح وسازش ختم شد.
ویافزود: این مصالحه در قالب پویش «به احترام رهبر شهیدم میبخشم» با استقبال مطلوب طرفین پروندهها همراه شده است.
رئیس دادگستری شهرستان شاهرود تصریح کرد: این رویکرد ارزشمند، علاوه بر کاهش اختلافات و دعاوی، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی دارد و نشان میدهد که سرمایههای معنوی و ارزشهای دینی و ملی میتوانند زمینهساز حل بسیاری از اختلافات در جامعه باشند.