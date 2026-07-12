

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مجمع انتخابات فدراسیون ورزش دانش آموزی که ظهر امروز در سالن اجتماعات سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد؛ حمیدرضا صائبی با کسب ۳۱ رای از ۴۷ رای ماخوده برای چهارسال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی انتخاب شد.

در این مجمع نرگس تقی زاده نیز به عنوان تنها رقیب حضور داشت و ۱۶ رای به دست آورد.

پیش از رای گیری مجمع صفدر سلطانی؛ مسلم رئیسی و شهامت عباسی از حضور در انتخابات انصراف دادند.