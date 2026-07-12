حریق ناشی از آتش‌سوزی کارتن‌های انبارشده در طبقه زیرزمین پاساژ طلا اراک با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی مهار شد و پس از تخلیه کامل دود و ایمن‌سازی محل، این حادثه بدون خسارت جانی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی وقوع حریق در طبقه زیرزمین پاساژ طلا واقع در میدان شورا اراک، نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی از چند ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد منشأ آتش‌سوزی، کارتن‌های خالی انبارشده در زیرزمین پاساژ بوده است. آتش‌نشانان با ایمن‌سازی محل و تخلیه کامل پاساژ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

نیرو‌های عملیاتی با اجرای همزمان عملیات مهار آتش و استفاده از تجهیزات تخصصی تهویه، دود متراکم را از زیرزمین و بخش‌های مختلف پاساژ تخلیه کرده و پس از مهار کامل حریق، عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل را به پایان رساندند.

پس از اطمینان از رفع کامل خطر، مأموریت خاتمه یافت و نیرو‌های عملیاتی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از صاحبان واحد‌های تجاری خواست از انبار کردن کارتن، ضایعات و سایر مواد قابل اشتعال در انبار‌ها و مسیر‌های تردد خودداری کرده و با تجهیز واحد‌های صنفی به خاموش‌کننده‌های مناسب و رعایت اصول ایمنی، از بروز و گسترش حریق پیشگیری کنند