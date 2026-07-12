به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان زمان و مکان این خاموشی‌ها به شرح زیر است:

گچساران:

۱۲ تا ۱۴: اسلام‌آباد، آبریگون، دیل، آرو، نازمکان

۱۴ تا ۱۶: آبکل، هفت‌چشمه، محمدآباد، میرزعزیز، مظفرآباد، اسلام‌آباد لیشتر، آب‌انجیر علیا و سفلی، خیرآباد سفلی، ده سیف‌الله، اشکفت شیری

۱۶ تا ۱۸: کارکنان جنوبی، فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان، جاده پازنان، پمپ گاز بخشایی

۱۸ تا ۲۰: خیابان هلال احمر، بانک ملی، چهاربیشه اول، هتل پاسارگاد، پمپ بنزین، بخشی از پتروشیمی، منازل شرکت نفت و...

۲۰ تا ۲۲: تاوه شیشه، عشایر دشت گز، خشاب، آب‌گندی، دژ سلیمان، سد چم‌شیر، ترمینال، شهرک توحید، یگان امداد، صنایع، اداره راه و ترابری، هواشناسی

لنده:

۱۸ تا ۲۰: لیرکوچک، وارگرو، آبکری، کلاه‌بره، ایدنک، پمپاژ‌های آب و کشاورزی، کارخانه آسفالت، سنگ‌شکن‌ها و...

بویراحمد:

۱۲ تا ۱۴: سرچنار، دم‌چنار، دشتروم، سپیدار، پادگان امام جعفر صادق، جلیل، بابکان، چنارستان‌ها، علی‌آباد، کریم‌آباد و...

۱۴ تا ۱۶: بلوار قرنی، ترمینال، شهرک جهاد، بیمارستان شهید جلیل، پزشکی قانونی، کوی امام رضا، مسکن مهر جهاد، شهرک امام حسین و...

۱۶ تا ۱۸: خیابان مطهری شمالی، پارک جنگلی، آبشار، خیابان جمهوری، مصلی، شریعتی شمالی، بلوار بویراحمد، فلکه کوهنورد، محمودآباد و...

مارگون:

۱۲ تا ۱۴: شهر مارگون، لوداب، دهستان چین، زیلایی

کهگیلویه:

۱۲ تا ۱۴: سردشت، قلعه‌رئیسی، دیشموک، داریاب، پاچنگ، زیرنا، بیدانجیر و...

۱۴ تا ۱۶: میدان بسیج، چهارراه شهید خون‌بازی، فلکه جهاد، صداوسیما، کلینیک امام سجاد، بیمارستان، مسکن ملی و مهر، گلزار، ترمینال و...

باشت:

۱۲ تا ۱۴: منصورآباد، امامزاده محمود، برغون، گروس، شاه‌بهرام، فتح و...

۱۶ تا ۱۸: کارخانه یخ، سعادت‌آباد، ملک‌آباد، آلکان، تل مویزی، تالار رضا و...

۱۸ تا ۲۰: فرماندهی انتظامی، مصلی، بلوار شهید احمدی، اسلام‌آباد، دادگستری، شهرک فرهنگیان، بیمارستان شهدا و...

۲۰ تا ۲۲: پشت‌کوه، کلاغ‌نشین

دنا:

۱۴ تا ۱۶: سی‌سخت، کوخدان، دهنو، امیرآباد، بیاره، کریک، دارشاهی و روستا‌های تابعه

بهمئی:

۱۶ تا ۱۸: لیکک، خیابان‌های رهبری، آزادی، صیاد شیرازی، قدس، سیاه‌شیر

۲۰ تا ۲۲: قالت، کندیده، پاگچی، عشایر، رودکی، دانشجو، بعثت، جمهوری، بانک صادرات، مصلی

چرام:

۱۶ تا ۱۸: سرفاریاب، تنگ پیرزال، کالیه سفلی، کورسا، دوکوهک، موگر، کارخانه آسفالت، امیرشهریار، طرح‌های کشاورزی و...