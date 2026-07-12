اطلاعیه خاموشیهای موقت برق در استان کهگیلویه و بویراحمد
امروز یکشنبه ۲۱ تیر در برخی از مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد خاموشیهای موقت برق اعمال میشود.
گچساران:
۱۲ تا ۱۴: اسلامآباد، آبریگون، دیل، آرو، نازمکان
۱۴ تا ۱۶: آبکل، هفتچشمه، محمدآباد، میرزعزیز، مظفرآباد، اسلامآباد لیشتر، آبانجیر علیا و سفلی، خیرآباد سفلی، ده سیفالله، اشکفت شیری
۱۶ تا ۱۸: کارکنان جنوبی، فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان، جاده پازنان، پمپ گاز بخشایی
۱۸ تا ۲۰: خیابان هلال احمر، بانک ملی، چهاربیشه اول، هتل پاسارگاد، پمپ بنزین، بخشی از پتروشیمی، منازل شرکت نفت و...
۲۰ تا ۲۲: تاوه شیشه، عشایر دشت گز، خشاب، آبگندی، دژ سلیمان، سد چمشیر، ترمینال، شهرک توحید، یگان امداد، صنایع، اداره راه و ترابری، هواشناسی
لنده:
۱۸ تا ۲۰: لیرکوچک، وارگرو، آبکری، کلاهبره، ایدنک، پمپاژهای آب و کشاورزی، کارخانه آسفالت، سنگشکنها و...
بویراحمد:
۱۲ تا ۱۴: سرچنار، دمچنار، دشتروم، سپیدار، پادگان امام جعفر صادق، جلیل، بابکان، چنارستانها، علیآباد، کریمآباد و...
۱۴ تا ۱۶: بلوار قرنی، ترمینال، شهرک جهاد، بیمارستان شهید جلیل، پزشکی قانونی، کوی امام رضا، مسکن مهر جهاد، شهرک امام حسین و...
۱۶ تا ۱۸: خیابان مطهری شمالی، پارک جنگلی، آبشار، خیابان جمهوری، مصلی، شریعتی شمالی، بلوار بویراحمد، فلکه کوهنورد، محمودآباد و...
مارگون:
۱۲ تا ۱۴: شهر مارگون، لوداب، دهستان چین، زیلایی
کهگیلویه:
۱۲ تا ۱۴: سردشت، قلعهرئیسی، دیشموک، داریاب، پاچنگ، زیرنا، بیدانجیر و...
۱۴ تا ۱۶: میدان بسیج، چهارراه شهید خونبازی، فلکه جهاد، صداوسیما، کلینیک امام سجاد، بیمارستان، مسکن ملی و مهر، گلزار، ترمینال و...
باشت:
۱۲ تا ۱۴: منصورآباد، امامزاده محمود، برغون، گروس، شاهبهرام، فتح و...
۱۶ تا ۱۸: کارخانه یخ، سعادتآباد، ملکآباد، آلکان، تل مویزی، تالار رضا و...
۱۸ تا ۲۰: فرماندهی انتظامی، مصلی، بلوار شهید احمدی، اسلامآباد، دادگستری، شهرک فرهنگیان، بیمارستان شهدا و...
۲۰ تا ۲۲: پشتکوه، کلاغنشین
دنا:
۱۴ تا ۱۶: سیسخت، کوخدان، دهنو، امیرآباد، بیاره، کریک، دارشاهی و روستاهای تابعه
بهمئی:
۱۶ تا ۱۸: لیکک، خیابانهای رهبری، آزادی، صیاد شیرازی، قدس، سیاهشیر
۲۰ تا ۲۲: قالت، کندیده، پاگچی، عشایر، رودکی، دانشجو، بعثت، جمهوری، بانک صادرات، مصلی
چرام:
۱۶ تا ۱۸: سرفاریاب، تنگ پیرزال، کالیه سفلی، کورسا، دوکوهک، موگر، کارخانه آسفالت، امیرشهریار، طرحهای کشاورزی و...