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فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، تهیهکنندگی سعید نجاتی در هشتمین جشنواره بینالمللی ستاره سینما یا سینوتل تونس رقابت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، تهیهکنندگی سعید نجاتی و محصول باشگاه فیلم اشراق، در ادامه حضورهای بینالمللی خود، به هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه ستاره سینما (Cinétoile) در کشور تونس راه پیدا کرد.
این فیلم پیش از این در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش درآمده و همچنین در دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم دهوک عراق در بخش رقابتی حضور داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی برگزارکنندگان، جشنواره سینوتل تاکنون میزبان حدود ۱۷ هزار مخاطب بوده و بیش از ۴ هزار فیلم از سراسر جهان برای حضور در آن ارسال شده است. از میان این آثار، هر سال حدود ۸۰ فیلم برای نمایش و رقابت انتخاب میشوند. جوایز این جشنواره شامل جایزه بزرگ جشنواره با ستاره طلایی، ستاره نقرهای، جایزه برنز ویژه هیئت داوران و جایزه انتخاب تماشاگران است.
هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه Cinétoile از ۱۰ مرداد برابر با اول آگوست ۲۰۲۶ در شهر نابل تونس برگزار خواهد شد و فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» یکی از آثار راهیافته به این رویداد بینالمللی است.
حضور «دوچرخه آبی» در این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیتهای سینمای کوتاه ایران در عرصه جهانی به شمار میرود.
آرمین عزیزی، اردشیر احمدی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.