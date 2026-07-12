مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، از مودیان مشمول خواست برای استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی، تا پایان ۲۸ تیر نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی آنها به مودیان بازخورد داده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، مودیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در خصوص مودیانی که تا پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، ترتیبی اتخاذ کنند که جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه یا خلاصه عملکرد اصلاح، ثبت یا ذخیره‌شده، به شرح زیر بخشوده شود:

دوره زمستان: ۹۵ درصد، دوره‌های تابستان و پاییز: ۹۰ درصد، دوره بهار: ۸۵ درصد

صیاد زمردی خاطرنشان کرد: شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مربوط به اظهارنامه یا خلاصه عملکرد ثبت یا ذخیره‌شده بابت دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس این بخشنامه، در صورتی که مودیان علی‌رغم دریافت بازخورد سازمان امور مالیاتی کشور منبی بر وجود اشتباه یا انحراف در مندرجات اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود، در مهلت مقرر نسبت به اصلاح، ثبت یا ذخیره آن و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکنند، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۴۰ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.