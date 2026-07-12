همزمان با ایام گرامیداشت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با برپایی میزخدمت قضایی به درخواست ۶۰ زندانی زن و مرد رسیدگی و با اعطای ارفاقات قانونی مقدمات آزادی ۱۹ زندانی از ندامتگاه فردیس فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، علی اصغر فتحی با گرامیداشت ایام سوگواری رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: حضور سازنده مقامات قضایی در این میزخدمت موجب رسیدگی به پرونده ۸۵ زندانی و اعطای بیش از ۳۰ مورد ارفاقات قانونی و همچنین بهره‌مندی ۲۰ زندانی از نعمت آزادی و بازگشت به آغوش خانواده شد.

وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی و حضور مستمر قضات در زندان‌های استان افزود: به منظور سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندانیان، برگزاری میزهای خدمت قضایی در زندان‌ها، فرصت مناسبی برای بررسی سریع‌تر پرونده‌ها و استفاده زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی است.