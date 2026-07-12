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از فردا دوشنبه ۲۲ تیر ماه احتمال وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرارتوده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه طی امروز و دماهای ۵۰ درجه و بالاتر از روز دوشنبه تا تا پایان هفته در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمال و شمال شرق میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین در این ایام وزش باد (بویژه طی بعد از ظهرها)، در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمالغربی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ که برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز تا پایان هفته مواج نسبتا مواج پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹.۷ و ایذه و رامشیر با دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کیمنه دمای اهواز ۴۷.۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.