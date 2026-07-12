پخش زنده
امروز: -
عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر از طرحهای بزرگراهی در محورهای تحت پوشش این اداره کل در شمال این استان خبر داد.
نیما رخشا گفت: این طرحها شامل عملیات آسفالت ۱۱ کیلومتر از محور زاهدان - خاش، ۱۰ کیلومتر از محور زاهدان - بم و پنج کیلومتر از محور زاهدان - بیرجند است.
به گفته این مقام مسئول، این قطعات طی یک ماه آینده تکمیل و آماده بهرهبرداری شوند.