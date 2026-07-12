بانوان دوومیدانی‌کار استان اصفهان در سومین مرحله مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی ایران یک مقام قهرمانی و چهار عنوان نایب‌قهرمانی و سومی را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در رقابت ماده پرش طول، ریحانه مبینی، ملی‌پوش پرافتخار اصفهان، با ثبت رکورد ۶.۳۵ متر عنوان نخست را از آن خود کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در ماده ۵ هزار متر نیز نرجس امامی، دونده خمینی‌شهری، با ثبت زمان ۲۲ دقیقه و یک ثانیه و هفت صدم، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

در رقابت ماده ۲۰۰ متر، فاطمه صفرزاده از اصفهان عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت و با ثبت زمان ۲۵.۴۸ ثانیه به مدال نقره دست یافت.

در ماده ۸۰۰ متر نیز نگین ولی‌پور، دیگر نماینده استان اصفهان، با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۷۳ صدم در جایگاه سوم قرار گرفت.

مهسا غنی نیز در رقابت ۳ هزار متر بامانع موفق شد با ثبت زمان ۱۶ دقیقه و ۳ ثانیه و ۸۰ صدم، مدال برنز این ماده را برای استان اصفهان به ارمغان بیاورد.

سومین مرحله مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ بانوان ایران با هدف گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و با حضور برترین ورزشکاران کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.