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مأموران گمرک دوغارون در بازرسی و کنترل کامیونهای ورودی به کشور موفق به کشف و ضبط بیش از ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.
به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، مأموران گمرک دوغارون در حین کنترل کامیونهای ورودی از افغانستان به کشور با کمک دستگاه کنترلی ایکسری از داخل کابین کامیون ورودی مقدار ۳۵ کیلو و ۴۶ گرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
گمرک ایران یکی از گمرکات فعال در حوزه کشف و مبارزه با قاچاق موادمخدر است و بارها اقدامات آن در این حوزه مورد تحسین سازمان جهانی گمرک قرار گرفته است.