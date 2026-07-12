دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران گفت: ۲۸ هزار و ۹۴ داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در ۱۳ حوزه امتحانی و ۱۰ شهر استان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۱۰ شهر مازندران برگزار می‌شود و ۲۸ هزار و ۹۴ داوطلب در ۱۳ حوزه امتحانی استان به رقابت خواهند پرداخت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران و دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر و نوبت صبح جمعه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود.

علی‌اکبر باقری خلیلی افزود: حوزه‌های امتحانی این آزمون در شهر‌های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، ساری، قائم‌شهر، نکا و نور مستقر خواهند بود.

وی با اشاره به آغاز توزیع کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اظهار کرد: داوطلبان می‌توانند کارت ورود به جلسه و اطلاعات مربوط به محل برگزاری آزمون را از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند.

دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران گفت: آزمون تمامی رشته‌های شناور در نوبت بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر برگزار می‌شود و داوطلبانی که علاوه بر رشته اصلی در رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید کارت جداگانه مربوط به آن را دریافت کنند.

باقری خلیلی با تأکید بر ضرورت بررسی اطلاعات درج‌شده روی کارت آزمون افزود: داوطلبان در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل کارشناسی، می‌توانند از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق سامانه سازمان سنجش نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیانی که در اطلاعات مربوط به وضعیت توان‌یابی مغایرت دارند، باید روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با در دست داشتن گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی به واحد‌های رفع نقص مراجعه کنند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در مازندران با اشاره به مدارک لازم برای حضور در جلسه آزمون گفت: همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است و از ورود داوطلبانی که این مدارک را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: فرآیند آزمون در نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ و در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می‌شود و در‌های حوزه‌های امتحانی به ترتیب ساعت ۷ و ۱۴ بسته خواهد شد.

باقری خلیلی همچنین از داوطلبان خواست تنها وسایل ضروری شامل چند مداد سیاه نرم، پاک‌کن، مدادتراش و سنجاق همراه داشته باشند و تأکید کرد: همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، ماشین‌حساب، جزوه، کتاب و سایر وسایل الکترونیکی ممنوع بوده و به‌عنوان تخلف در آزمون محسوب می‌شود.

وی در پایان توصیه کرد داوطلبان برای اطلاع از تمامی ضوابط و مقررات آزمون، راهنمای منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش را به‌دقت مطالعه کنند.