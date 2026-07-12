پدر سردار شهید سید حسین حسینی در وردنجان استان چهارمحال و بختیاری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بن گفت: حاج سید رسول حسینی وردنجانی پدر سردار شهید سید حسین و آزاده سرافراز سید جواد و برادر پاسدار شهید سید موسی حسینی دعوت حق را لبیک و به فرزند شهیدش پیوست

عباسی افزود: پدرسردارشهید سید حسین حسینی در وردنجان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گفته وی سردار شهید سید حسین حسینی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ بر اثر حمله آمریکائی صهیونی به فیض شهادت نائل آمد.