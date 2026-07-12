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سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در محدوده خیابان خاوران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ بهرامی گفت:ساعت ۳:۴۰ بامداد روز ششم تیرماه ۱۴۰۵، مأموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی هنگام گشتزنی در محدوده خیابان خاوران به فردی که با یک دستگاه موتورسیکلت بهصورت مشکوک در حال پرسهزنی بود، مظنون شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
سرهنگ بهرامی افزود: مأموران پس از متوقف کردن موتورسیکلت و انجام بررسیهای اولیه، با استعلامهای لازم دریافتند وسیله نقلیه شب گذشته در همان محدوده به سرقت رفته است. در ادامه، متهم با هماهنگی مرکز پیام دستگیر و به همراه موتورسیکلت سرقتی برای تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی به کلانتری منتقل شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم، تصریح کرد: پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی درباره سوابق احتمالی متهم و احتمال ارتباط وی با دیگر سرقتها ادامه دارد.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست برای افزایش امنیت موتورسیکلتهای خود، علاوه بر قفل فرمان، از قفلهای استاندارد چندلایه و تجهیزات بازدارنده مانند قفل دیسکی و زنجیرهای مقاوم استفاده کنند.
وی همچنین تأکید کرد: پارک موتورسیکلت در مکانهای کمنور، خلوت و فاقد دوربین مداربسته احتمال سرقت را افزایش میدهد؛ از اینرو توصیه میشود حتی برای توقفهای کوتاه نیز از پارکینگهای مجاز یا محلهای دارای نگهبان استفاده شود.
سرهنگ بهرامی ثبت مشخصات کامل موتورسیکلت، از جمله شماره شاسی و شماره بدنه، و همچنین نصب سامانه ردیاب را از عوامل مؤثر در کشف سریع وسایل نقلیه سرقتی برشمرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک در اطراف وسایل نقلیه، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس پیشگیری بهصورت شبانهروزی در سطح شهر حضور فعال دارد و مشارکت و هوشیاری شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت و افزایش امنیت عمومی ایفا میکند.