مسابقات دو و میدانی منطقه ۳ کشور گرامیداشت «شهدای رمضان» ، ۲۵ و ۲۶ تیرماه در ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیات دو و میدانی استان همدان گفت: در این مسابقات تیم‌هایی از استان‌های ایلام، سنندج، کرمانشاه و لرستان به همراه میزبان مسابقات همدان با هم رقابت خواهند کرد.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: این مسابقات در هر دو بخش دختران و پسران و در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه) ۶۰۰ گرم پسران، ۵۰۰ گرم، پرتاب دیسک، ۱۰۰ متر بامانع (دختران)، ۱۱۰ متر بامانع (پسران)، رله امدادی سوئدی و پرتاب چکش برگزار خواهد شد.

او تصریح کرد: مسابقات استعدادیابی دو ومیدانی مناطق کشور در رده سنی نونهالان و نوجوانان با هدف ارزیابی مستعدین دو و میدانی و به منظور آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا (فیلیپین ۲۰۲۷) برگزار می‌شود.