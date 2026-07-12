فرماندار بافق با اشاره به پیگیری ثبت ملی ۱۸ مهرماه به عنوان «روز وحشی بافقی» و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی خرما با رویکرد تخصصی گفت: این شهرستان در مسیر توسعه رویداد‌های ملی فرهنگی، گردشگری و کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضا فلاح مبارکه در نشست مجمع هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی رویداد‌های ملی و بین‌المللی شهرستان بافق با اشاره به جایگاه علمی و ادبی وحشی بافقی، این شاعر نامدار را نماد و ستاره درخشان شهرستان دانست و گفت: رویکرد فرهنگی بافق بر احیای وجوه مختلف شخصیت این چهره ماندگار استوار است.

وی افزود: تجربه موفق برگزاری همزمان مراسم صدمین زادروز ایرج افشار در سال گذشته در یزد و بافق، زمینه همکاری با استادان برجسته مؤسسه میراث مکتوب تهران را فراهم کرد و این همکاری اکنون برای برگزاری بزرگداشت وحشی بافقی ادامه دارد.

فرماندار بافق با اشاره به برگزاری رویدادی مانند شب وحشی بافقی در قالب «شب‌های مجله بخارا» اظهار داشت: پیگیری‌های لازم از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و استاندار برای ثبت رسمی ۱۸ مهرماه به عنوان «روز وحشی بافقی» در سطح ملی در حال انجام است.

فلاح مبارکه همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ملی خرما تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این رویداد فراهم است. جشنواره امسال باید با کیفیتی متفاوت و با تمرکز بر آسیب‌شناسی دقیق‌تر نسبت به دوره‌های گذشته برگزار شود.

وی مشارکت حداکثری نخلداران و کشاورزان و ایجاد بستری برای تبادل تجربه میان فعالان این حوزه را از اهداف اصلی جشنواره عنوان کرد و گفت: برگزاری پنل‌های تخصصی و کاربردی با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو می‌تواند نقش مؤثری در انتقال دانش و تجربه داشته باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان بافق نیز پیشنهاد برگزاری «رویداد ملی حصیربافی» همزمان با جشنواره خرما را مطرح کرد و افزود: برگزاری این رویداد در کنار جشنواره خرما می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر هنر اصیل حصیربافی در سطح ملی را فراهم کند.

فاطمه سادات موسوی از پیشرفت طرح تولید و بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی خبر داد و گفت: در حال حاضر فرآیند تولید، دسته‌بندی و لیبل‌گذاری حدود ۵۰ هزار بادبزن سنتی بافق توسط بانوان هنرمند شهرستان با حمایت و نظارت هیئت رزمندگان اسلام در حال انجام است.

وی خاطرنشان ساخت: با همکاری شهرداری بافق، بر روی هر یک از این بادبزن‌ها برچسب «بافق؛ شهر ملی حصیربافی» نصب خواهد شد و این محصولات پیش از اربعین به مسیر‌های پیاده‌روی عراق ارسال و میان زائران توزیع می‌شود تا هنر اصیل حصیربافی بافق در سطح بین‌المللی معرفی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق هم از تخصیص تسهیلات کم‌بهره در بخش‌های کلیدی کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات لازم برای توسعه تولید خرما از طریق زنجیره خوشه خرما و همچنین پرورش ماهی تیلاپیا تخصیص یافته است.

حمید عسکری گفت: تسهیلات خرد ویژه بانوان نیز برای تأمین محصولات جانبی خرما پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی اظهار کرد: در راستای رفع نواقص و بهبود کیفیت تولید، اجرای فرآیند گرده‌افشانی مکانیزه نخلستان‌های شهرستان برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.