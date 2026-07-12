معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت گندم در مناطق گرمسیری شهرستان‌های لردگان و فلارد خبر داد.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت شود.

وی با اشاره به الگوی کشت استان گفت: امسال ۷۳ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفت که از این میزان ۲۸ هزار هکتار به گندم آبی و ۴۵ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.

سعیدی با اشاره به شرایط مزارع در سال زراعی جاری افزود: بخشی از مزارع دیم استان با تنش خشکی و در برخی شهرستان‌ها با سرمازدگی مواجه شدند که این موضوع بر عملکرد تولید اثرگذار است، اما مزارع آبی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود متوسط عملکرد گندم آبی در استان به حدود چهار تن و ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار برسد و عملکرد گندم دیم نیز بین هزار و ۱۵۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار باشد.