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فرمانده انتظامی شهرستان رشت ازتخریب ویلا و سازهای غیرقانونی در زمینهای ملی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ متر مربع از این زمینها در منطقه لاکان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان رشت مبنی بر تصرف زمینهای ملی و ساخت و ساز ویلا به دست فردی سودجو در یکی از روستاهای محدوده لاکان شهرستان رشت، ماموران پلیس برای اطمینان از صحت موضوع تحقیقات و اقدامات قانونی خود را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: پس از صدور حکم قضائی، ماموران پاسگاه انتظامی لاکان، به محل مورد نظر اعزام شدند و ۵۰۰ متر مربع زمین ملی را که به صورت غیرقانونی با دیوارکشی محصور و برروی آن ویلاسازی شده بود از تصرف آزاد و سازههای غیرقانونی را تخریب کردند.
وی با بیان اینکه متهم ۴۰ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، افزود: کارشناسان ارزش زمینهای رفع تصرف شده را بیش از ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ عیسی روشن قلب تاکید کرد: حفظ و حراست از زمینهای منابع طبیعی و ملی از اولویتهای مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.