رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا گفت: ضروری است آثار جنایت استکبار جهانی در کشتار کودکان ایرانی، به عنوان شناسنامه‌ای معتبر برای معرفی اصحاب جزیره شیطانی اپستین، حفظ شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه همکاری‌های فرهنگی و آموزشی میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا با مراکز علمی و آموزشی این کشور، علی‌اصغر رضایی‌دستجردی، رایزن فرهنگی کشورمان با حضور در کالج اسلامی امام رضا (ع) واقع در منطقه کاگوما از توابع شهرستان واکیسو اوگاندا، با مدیران، اساتید و دانش‌آموزان این مرکز آموزشی دیدار کرد.

شیخ بشیر زبیر کایونگو، مدیر کالج اسلامی امام رضا (ع) در سخنانی، از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح، ثبات منطقه‌ای، همکاری‌های بین‌المللی و توسعه تعاملات فرهنگی قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های این کالج در گذشته با رایزنی فرهنگی ایران، بر استمرار و تقویت این همکاری‌ها در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و علمی تأکید کرد و آن را زمینه‌ای مناسب برای ارتقای سطح علمی، اخلاقی و فرهنگی دانش‌آموزان دانست.

رضایی‌دستجردی، رایزن فرهنگی کشورمان نیز در این دیدار نقش مدارس دینی در تربیت نیرو‌های متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر را مورد تأکید قرار داد.

آقای دستجردی از راه‌اندازی پویش «مقاله‌نویسی و نقاشی میناب» خبر داد و با اشاره به حادثه تلخ میناب و شهادت جمعی از دانش‌آموزان، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد قربانیان خشونت علیه کودکان و افزایش حساسیت نسل جوان نسبت به پیامد‌های جنگ، افراط‌گرایی و نقض حقوق بشر، تأکید کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان از دانش‌آموزان دعوت کرد تا با مشارکت فعال در این پویش، آثار خود را در قالب مقاله، داستان، نقاشی و سخنرانی تهیه و در این پویش ارائه کنند.

وی اظهار کرد: این برنامه با هدف تقویت روحیه تفکر، پژوهش، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان طراحی شده و تلاش دارد زمینه‌ای برای تأمل نسل جوان پیرامون مفاهیمی همچون صلح، عدالت، کرامت انسانی و حمایت از حقوق کودکان فراهم کند.

آقای رضایی‌دستجردی افزود: رایزنی فرهنگی ایران در اوگاندا از صاحبان آثار برگزیده در این پویش قدردانی کرده و به برترین آثار شرکت‌کنندگان جوایز نقدی اعطا خواهد کرد.