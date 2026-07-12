به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در ادامه بازدید‌های میدانی از دستگاه‌های اجرایی، با حضور در شرکت آب منطقه‌ای استان، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با کارکنان، در جریان آخرین وضعیت طرح‌های توسعه منابع آب و پروژه‌های آبرسانی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه طرح‌های زیربنایی آب، گفت: مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حوزه آب منطقه‌ای استان در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای این بخش را شتاب بخشد.

حیدر داوودیان با اشاره به اجرای طرح جامع آبرسانی در ۹ پهنه استان افزود: این اعتبارات نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی استان خواهد داشت.

وی همچنین از دریافت موافقت اصولی تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح آبرسانی ساری و میاندورود خبر داد و گفت: این تسهیلات با حمایت استاندار مازندران و همراهی نمایندگان مجلس تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: تاکنون چهار کیلومتر از خط انتقال ۲۰ کیلومتری این پروژه اجرا شده و پس از بهره‌برداری، روزانه ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده از تصفیه‌خانه آب آشامیدنی ساری به شبکه توزیع آب شهرستان میاندورود منتقل خواهد شد.