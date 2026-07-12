به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زهرا جهان‌افروزیان با اشاره به جایگاه ویژه‌ی مرحوم مهدی آذریزدی در ادبیات کودک و نوجوان ایران اظهار داشت: روز ادبیات کودک و نوجوان به افتخار زحمات بی‌دریغ مرحوم استاد مهدی آذری یزدی نام‌گذاری شده است کسی که پیشگام بازنویسی ادبیات کهن و کلاسیک فارسی برای کودکان و نوجوانان بودند و توانستند با هنرمندی، حکایت‌های اخلاقی، فلسفی و حکمت‌آموز ادبیات سنگین و ثقیل فارسی را به زبانی معاصر و متناسب با سطح ذهنی کودکان بازآفرینی کنند.

وی با تأکید بر ماندگاری اثر «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» افزود: مجموعه هشت‌جلدی استاد آذری یزدی، گنجینه‌ای ارزشمند است که همچنان چراغ راه بسیاری از برنامه‌های فرهنگی مااست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز همه‌ساله با هدف معرفی این شخصیت برجسته و ترویج آثار ایشان، برنامه‌های ویژه‌ای نظیر معرفی کتاب، اجرای نمایش‌های خلاق، قصه‌گویی، کارگاه‌های داستان‌نویسی و کاردستی با محوریت این قصه‌ها را برگزار می‌کند.

کارشناس ادبی کانون پرورش فکری استان بوشهر با اشاره به برگزاری محافل ادبی برای نوجوانان مستعد گفت: در این ایام، نشست‌های ادبی ویژه‌ای برای نوجوانان اهل‌قلم برگزار می‌شود تا ضمن ارائه و خوانش تولیدات ادبی خود، آثارشان توسط صاحب‌نظران و اهالی ادبیات نقد و بررسی شود این محافل در استان بوشهر با شکوه و رونق خاصی برگزار می‌شود تا فضای خلاقانه و پویایی برای آینده‌سازان ایران اسلامی ایجاد شود.

جهان‌افروزیان در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر عمیق ادبیات در شکل‌گیری شخصیت کودکان پرداخت و تصریح کرد: اگرچه در ظاهر، ادبیات و هنر برای کودک سرگرم‌کننده و لذت‌بخش است، اما در لایه‌های زیرین و پنهان آن، آموزش و پرورش نهفته است کودکان با غرق شدن در جادوی داستان، علاوه بر لذت بردن از ماجراجویی، به‌صورت غیرمستقیم با حکمت، آموزه‌های اخلاقی و راه و روش‌های درست زندگی آشنا می‌شوند که این امر زمینه‌ساز تعالی روحی و رشد فکری آنان خواهد شد.