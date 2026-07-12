به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: یکی از شگرد‌های مجرمان سایبری که در خرید و فروش‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، «کلاهبرداری مثلثی» است؛ روشی که در آن کلاهبردار با ایفای نقش یک واسطه پنهان، خریدار و فروشنده واقعی را قربانی کرده و موجب بروز خسارت مالی و مشکلات حقوقی برای هر دو طرف می‌شود.

وی افزود: در این شیوه، کلاهبردار ابتدا با فروشنده واقعی ارتباط برقرار کرده و خود را خریدار معرفی می‌کند، سپس با استفاده از تصاویر و مشخصات همان کالا، آگهی جعلی با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی منتشر کرده و خریدار دیگری را فریب می‌دهد، در ادامه، خریدار وجه معامله را به حساب فروشنده واقعی واریز می‌کند، اما کلاهبردار با ارائه نشانی یا ترفند‌های مختلف، کالا را به نفع خود تحویل گرفته یا به آدرس دیگری ارسال می‌کند، در نتیجه، خریدار وجه پرداخت کرده، اما کالایی دریافت نمی‌کند و فروشنده نیز با وجود دریافت وجه، ناخواسته در معرض اتهام کلاهبرداری قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا گفت: شهروندان باید پیش از انجام هرگونه معامله اینترنتی، هویت طرف مقابل را به‌دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که صاحب حساب بانکی، همان شخصی است که با وی در حال مذاکره و انجام معامله هستند، همچنین مشاهده قیمت‌های غیرمتعارف و بسیار پایین‌تر از عرف بازار باید به‌عنوان یکی از نشانه‌های احتمال وقوع کلاهبرداری مورد توجه قرار گیرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کاربران از کلیک روی لینک‌های ناشناس ارسال‌شده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه با عنوان پرداخت بیعانه، مشاهده محصول یا تکمیل فرایند خرید، خودداری کرده و حتی‌الامکان از بستر‌ها و درگاه‌های پرداخت امن پلتفرم‌های معتبر خرید و فروش اینترنتی استفاده کنند.

سرهنگ نقی‌مهر در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های سایبری پلیس فتا، پیش از انجام هرگونه خرید و فروش اینترنتی، نسبت به احراز هویت طرف معامله و صحت اطلاعات پرداخت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم سایبری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش کرده یا جهت دریافت مشاوره و راهنمایی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.