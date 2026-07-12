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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسانشمالی گفت: در سه ماهه امسال، ۴۳۹ مجوز برای هنرمندان صنایع دستی در استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،احمد دیناری گفت: این مجوزها بیشتردر بخش بافتههای داری و رشته گلیم سفره کردی صادر شده است.
وی افزود:در بخش آموزشهای عمومی کوتاه مدت صنایع دستی، ۸۵ نفر از علاقهمندان و هنرجویان زیر پوشش دورههای آموزشی قرار گرفتند و این آموزشها در رشتههایی همچون تولیدات چرمی دستدوز، سفال و برخی دیگر از رشتههای فعال و بومی استان برگزار شد.
دیناری ادامه داد: تقویت آموزش از پایههای اصلی ماندگاری و پویایی صنایع دستی است، زیرا هر اندازه بدنه آموزشی این حوزه تقویت شود، زمینه برای ورود نیروهای جوان، تداوم انتقال دانش سنتی و همچنین ارتقای کیفیت تولیدات فراهمتر میشود.
اکنون بیش از ۱۸ هزار نفر صنعتگر فعال دارای مجوز در ۶۹ رشته صنایع دستی و البته افراد بسیاری نیز به صورت سنتی و خودجوش در جایجای استان در زمینه صنایعدستی مشغول به فعالیت هستند.