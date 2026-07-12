به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از تداوم روند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: این اسناد با کارشناسی کارشناسان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و با همکاری دادگستری شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک، به عنوان اعضای هیئت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، صادر شده است.

سجاد قناعتیان بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۷۹۵ فقره سند مالکیت برای اراضی کشاورزی شهرستان جهرم به مساحت یک‌هزار و ۶۵ هکتار صادر شده است.

او افزود: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۲۹ فقره سند مالکیت به مساحت ۳۶۵ هکتار برای اراضی کشاورزی شهرستان جهرم صادر شده که نتیجه همکاری و هماهنگی اعضای هیئت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و پیگیری مستمر کارشناسان امور اراضی است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی گفت: صدور اسناد رسمی ضمن تثبیت مالکیت، نقش مهمی در حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بهره‌مندی کشاورزان از مزایای قانونی دارد.