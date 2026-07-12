سیده سارا شفیعی، شاعر، در سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیده سارا شفیعی، شاعر، در سوگ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شعری سروده است.

آه ای رویای بی تکرار، آقای صبور!

بعد تو هر بار کردم خاطراتت را مرور

خاطراتی که جهان مرده‌ام را زنده کرد

خاطراتی از صلابت از حماسه،شعر، شور

می‌روی حالا ولی دامن‌کشان از پیش ما

جان ما را می‌بری با خود به جایی دورِ دور

کاروانت می رود، لبریز اشک خواهشم

اندکی آهسته‌تر کن از مریدانت عبور

شانه‌ی اهل زمین را تاب تشییع تو نیست

نور را بر شانه‌اش تشییع خواهد کرد نور